RVO: let op dat souvenir niet van beschermde diersoort is

Nederlandse vakantiegangers die een souvenir mee naar huis willen nemen, moeten opletten dat het aandenken niet van beschermde dieren of planten afkomstig is. Daarvoor gelden namelijk aparte regels en soms is het zelfs verboden om dit soort voorwerpen in je bezit te hebben. Die oproep doet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) woensdag. De dienst ziet dat er jaarlijks steeds meer voorwerpen van bedreigde soorten worden ingeleverd.