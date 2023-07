Veerboot naar Ameland gaat weer vaker varen

De veerboot van en naar Ameland gaat vanaf 1 augustus weer vaker varen. Wagenborg Passagiersdiensten, die de veerdienst verzorgt, heeft op basis van nieuwe peilgegevens plekken bij de vaargeul gevonden waar twee veerboten elkaar zonder gevaar kunnen passeren, laat het bedrijf woensdag weten. Wagenborg perkte het aantal afvaarten eind juni drastisch in, omdat de steeds opnieuw dichtslibbende vaargeul zo smal was geworden dat boten elkaar niet meer veilig konden passeren. Zowel Friesland als Ameland was daar zeer ontstemd over.