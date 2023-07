De Russische defensieminister Sergej Sjojgoe zei tijdens een ontmoeting met zijn Noord-Koreaanse collega Kang Sun-nam dat beide landen voornemens zijn nauwer samen te werken op defensiegebied. Sjojgoe zei in Pyongyang dat Noord-Korea een belangrijke partner is voor Rusland. De Russische minister is in Noord-Korea om een herdenking van de Koreaanse Oorlog bij te wonen.