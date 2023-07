De grote bosbranden die deze week in verscheidene delen van Algerije zijn uitgebroken, zijn voor het grootste deel bedwongen. Volgens de bestrijders van de branden is 80 procent van de bijna honderd bosbranden onder controle, melden Algerijnse media. De branden hebben de dood van 34 mensen veroorzaakt, de meesten in de provincie Béjaïa, circa 150 kilometer ten oosten van Algiers.