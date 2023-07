Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (JET) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar minder bestellingen verwerkt dan een jaar eerder. Aan het begin van 2022, waarmee wordt vergeleken, golden in veel landen nog coronamaatregelen, waardoor vaker maaltijden werden besteld voor bezorging aan huis. Verder zijn consumenten door de hoge inflatie wat terughoudender geworden met online eten bestellen.