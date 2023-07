Groot vrachtschip boven Ameland in brand, bemanning gered

Op een vrachtschip boven Ameland is dinsdagavond even voor middernacht brand uitgebroken. Alle 23 bemanningsleden hebben het schip Fremantle Highway inmiddels verlaten, meldt een woordvoerster van de Kustwacht rond 04.30 uur in de nacht van dinsdag op woensdag. Hoe ze eraan toe zijn, is nog onbekend. Een deel van hen is overboord gesprongen en opgepikt door schepen die te hulp schoten, de rest is met helikopters van de Kustwacht van boord gehaald.