Twee helikopters van de Kustwacht die bij de reddingsoperatie op het schip Fremantle Highway zijn betrokken, staan op The Hague Airport. Op het vrachtschip boven Ameland is brand uitgebroken. Alle 23 bemanningsleden hebben het schip verlaten. Een deel van hen is overboord gesprongen en opgepikt door schepen die te hulp schoten, de rest is met helikopters van de Kustwacht van boord gehaald. beeld ANP, Marco van der Caaij