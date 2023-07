Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, is woensdag in Australië veroordeeld tot een boete van 20 miljoen Australische dollar (ruim 12 miljoen euro) wegens het verzamelen van privédata via een applicatie die juist de privacy van Facebookgebruikers moest vergroten. Ook moet het bedrijf 400.000 dollar betalen om de juridische kosten te dekken van de Australische consumentenautoriteit, die de zaak had aangespannen.