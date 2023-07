Vooral de kosten aan intensieve zorg voor thuiswonende senioren zijn vorig jaar flink toegenomen. Dat zegt ABN AMRO in een eigen analyse. Die groei is „nog maar een aanzetje” naar de grotere stijging, in de komende jaren, van uitgaven voor dit soort hulp. Deze is vergelijkbaar met zorg die anderen in verpleeghuizen krijgen en moet niet worden verward met bijvoorbeeld thuiszorg.