Een psychiater die euthanasieverzoeken behandelt, heeft een berisping gekregen omdat ze in twee gevallen niet zorgvuldig heeft gehandeld. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam oordeelt dat de zorgverlener niet de juiste procedure heeft gevolgd. In het eerste geval legde ze een second opinion naast zich neer, in het tweede geval vroeg ze daar niet om.