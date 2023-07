De Nederlandse provincies moeten duidelijkheid krijgen van het Rijk over de voorwaarden waaronder vergunningen kunnen worden verleend voor de aanpassingen van stallen. Die oproep doet stalsysteembouwer Vencomatic Group in het Brabantse Eersel. „Er moet snel rechtszekerheid komen. Het juridische kader is nu weg”, stelt Victor van Wagenberg van het bedrijf, dat is gespecialiseerd in systemen voor pluimveebedrijven.