General Electric stijgt op Wall Street na sterke resultaten

General Electric (GE) behoorde dinsdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het industrieconcern schroefde zijn verwachtingen voor het hele jaar op dankzij sterke resultaten in het tweede kwartaal. Het bedrijf profiteerde onder meer van de sterke vraag naar vliegtuigmotoren door het herstel in de luchtvaartsector. Ook bij GE Renewable Energy, de divisie die onder meer windturbines maakt, nam de omzet flink toe. Het aandeel steeg 3,5 procent.