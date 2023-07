Voorlopig geen laagwater meer in grote rivieren

De periode van laagwater op de grote rivieren en de Maas is voorlopig voorbij. Er wordt een flinke hoeveelheid neerslag verwacht in Nederland en in de stroomgebieden van Rijn en Maas. Op de Rijn passeert eind deze week een kleine afvoergolf. Daarna daalt de waterstand weer, maar van laagwater is de komende twee weken geen sprake, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de wekelijkse droogtemonitor. Het drinkwaterverbruik is gedaald doordat het koeler is en doordat veel mensen op vakantie zijn.