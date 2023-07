Het overpompen van de olie uit het afbrokkelende schip FSO Safer voor de kust van Jemen is begonnen. De operatie onder leiding van het Nederlandse bedrijf SMIT zal naar verwachting negentien dagen duren, melden de Verenigde Naties. Gevreesd wordt dat de tanker zonder ingrijpen uit elkaar zal vallen, of zelfs ontploffen. Aan deze bergingsoperatie is jaren gewerkt.