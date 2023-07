De recent opgeheven landelijke ophokplicht voor vogels wordt vooralsnog niet opnieuw ingevoerd. De situatie wordt continu nauwlettend in de gaten gehouden, los van de nieuwe uitbraak van vogelgriep in het Flevolandse Biddinghuizen, laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) weten. Als er aanleiding toe is, wordt de beslissing om de ophokplicht te schrappen heroverwogen.