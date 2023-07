Klimaatactivisten: brief OM over actie Schiphol is intimidatie

De waarschuwingsbrief die het Openbaar Ministerie naar klimaatactivisten heeft gestuurd over de klimaatactie op Schiphol vorig jaar is intimiderend, zeggen Extinction Rebellion (XR) en Greenpeace dinsdag. Het OM stuurde de brief naar 176 mensen die op 5 november hadden gedemonstreerd op het terrein van de luchthaven. Drie mensen zeggen niet aanwezig te zijn geweest, meldde het OM eerder al. Volgens Greenpeace gaat het om zeker vier mensen.