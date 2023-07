Zuid-Koreaans hof: minister hoeft niet weg om halloweenramp

De Zuid-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken die door het parlement was weggestuurd vanwege een dodelijk verlopen halloweenviering, is door een uitspraak van het Constitutioneel Hof weer in functie. Lee Sang-min heeft volgens de negen rechters van het hof geen grove fouten gemaakt, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Bij het voorval kwamen in de populaire uitgaanswijk Itaewon in Seoul in oktober 159 dodelijk in de verdrukking.