Unilever aan kop in hogere AEX na sterke resultaten

Unilever was dinsdag veruit de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een stevige winst liet zien. Het levensmiddelenconcern, dat sinds 1 juli wordt geleid door de Nederlander Hein Schumacher, zag de nettowinst in de eerste jaarhelft met ruim een vijfde toenemen tot 3,9 miljard euro, mede dankzij prijsverhogingen. De prijzen stegen in de eerste jaarhelft met ruim 9 procent. Dat is wel minder dan de prijsverhogingen van dik 13 procent in het vierde kwartaal van 2022. Het aandeel werd 5,6 procent hoger gezet.