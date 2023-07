Basic-Fit vooruit op duurdere abonnementen en goedkopere energie

Sportschooluitbater Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van duurdere abonnementen. Niet alleen verhoogde het bedrijf de prijzen als tegenwicht voor de gestegen loon- en energiekosten, maar ook kwam het met een premiumabonnement dat populair blijkt onder zijn klanten. Tegelijkertijd sloot Basic-Fit met name in Frankrijk weer gunstigere energiecontracten af, waardoor de kosten daalden en ook volgend jaar lager zullen blijven.