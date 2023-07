NRC haalt Rusland-correspondent Eva Cukier terug uit Moskou, maakt de hoofdredactie van de krant bekend. Ze is teruggekeerd naar Nederland. „Helaas hebben we dit besluit moeten nemen in verband met de aanhoudende onveiligheid in de werkomstandigheden in Rusland voor journalisten”, stelt hoofdredacteur René Moerland in een nieuwsbericht op de website van NRC.