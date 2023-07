Philips is maandag door beleggers op het Damrak afgestraft voor zijn resultaten over het afgelopen kwartaal. Het zorgtechnologiebedrijf kende op zich een goed kwartaal en schroefde zijn omzetverwachting voor het hele jaar op, maar beleggers maakten zich zorgen over de nieuwe orders. Die namen voor het vierde kwartaal op rij af. Het aandeel verloor bijna 6 procent.