Ondanks massale inzet van blusvliegtuigen en helikopters is de grote natuurbrand in het zuidoosten van het eiland Rhodos niet onder controle. Volgens de brandweer is de vuurzee opgelaaid rond de badplaats Gennadi, ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van de stad Rhodos. Toeristen lopen echter geen gevaar omdat ze zaterdag al naar het noorden van het eiland in veiligheid zijn gebracht.