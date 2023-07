De naamswijziging van Twitter naar X heeft nu ook de site van de berichtendienst bereikt. Het bekende logo met het blauwe vogeltje is daar verdwenen en in de plaats ervan is een X te zien. Eigenaar Elon Musk praat al langer over een ‘alles-app’ met de naam X waar Twitter onderdeel van uit moet gaan maken. Klanten kunnen daar bijvoorbeeld bankieren en winkelen, maar ook berichten naar elkaar sturen.