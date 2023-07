Fastfoodketen Taco Bell wil het aantal vestigingen in Nederland gaan uitbreiden. Nu runt de franchisenemer van de keten in Nederland acht restaurants. Komende twee jaar moeten er minimaal vier vestigingen bijkomen. Het geld voor de uitbreiding haalt de onderneming op via een gang naar de NPEX-effectenbeurs, een Nederlandse beurs voor groeiende ondernemingen.