Opkomst lijkt toch lager dan vorige keer bij Spaanse verkiezingen

Minder Spaanse kiezers lijken zondag hun stem uit te brengen in de parlementsverkiezingen dan de laatste keer, in november 2019. In de middag rond 14.00 uur leken er meer kiezers op te komen en had meer dan 40 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht, 2,5 procent meer dan bij de vorige stembusgang die de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez in het zadel bracht. Maar om 18.00 uur meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat 53 procent had gestemd en dat is minder dan de bijna 57 procent in 2019 op hetzelfde tijdstip. De stembureaus sluiten om 20.00 uur.