De energieministers van de financieel-economische overleggroep G20 hebben in de Indiase kustplaats Goa geen overeenstemming bereikt over een gezamenlijk plan het benutten van fossiele brandstoffen, met name olie en gas, in te perken. Een aantal landen, onder meer in het Midden-Oosten, stelt dat de zorgen over deze brandstoffen kunnen worden weggenomen met nieuwe technieken die de koolstof uitstoot beperken.