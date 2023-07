In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zaterdag opnieuw honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een ‘islamvijandige’ actie, ditmaal in Denemarken. De betogers, overwegend aanhangers van de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr, verzamelden zich volgens ooggetuigen in de buurt van de Deense ambassade.