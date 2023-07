Lilian Marijnissen is opnieuw lijsttrekker van de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Zij kreeg daarvoor zaterdag steun van een overgrote meerderheid in de partijraad, het hoogste orgaan bij de socialisten. In haar dankwoord haalde zij alvast uit naar haar vermoedelijke rivaal op links, Frans Timmermans.