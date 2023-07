Een Nederlandse diplomaat is onlangs beroofd in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde zaterdag berichtgeving van die strekking in De Telegraaf. De woordvoerder kan niet veel zeggen over de zaak, maar stelt wel: „We zijn bekend met de zaak en staan de collega bij na deze vervelende gebeurtenis”.