Winkelvastgoedbedrijf Wereldhave, bekend van winkelcentra als Eggert in Purmerend en De Koperwiek in Capelle aan den IJssel, was vrijdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam na goed ontvangen resultaten. Verder kenmerkte de beursdag zich vooral door een herstel van chipbedrijven ASML, Besi en ASMI. Zij begonnen de dag met duidelijke koersverliezen maar gingen uiteindelijk met koerswinsten het weekend in.