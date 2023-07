De sloot in Den Haag waar ruim twee jaar geleden PFOS-vervuiling werd aangetroffen is afgesloten om te voorkomen dat het vervuilde water zich verspreidt. Het hoogheemraadschap Delfland neemt die maatregel uit voorzorg nadat deze week 85 nanogram PFOS per liter slootwater werd gemeten. Dat was in 2021 180 nanogram, ver boven de RIVM-richtlijn voor de waterbodem.