Tesla en Netflix gingen vrijdag opnieuw omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse autofabrikant en de streamingdienst kregen een dag eerder al rake klappen na tegenvallende kwartaalberichten van beide bedrijven. Het aandeel Tesla leverde vrijdag in de vroege handel 0,2 procent in, na de koersval van bij 10 procent op donderdag. Netflix, dat een dag eerder ruim 8 procent verloor, ging dik 1 procent verder omlaag.