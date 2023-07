JPMorgan, de grootste bank van de Verenigde Staten, wil met zijn onlinebank Chase fors uitbreiden in Europa. In Duitsland streeft JPMorgan ernaar een van de drie grootste banken van het land te worden, zei topman Jamie Dimon in een interview met Handelsblatt. Hij wil de onlinebank voor particulieren ook in andere Europese landen openen, maar het is nog onbekend of Nederland daarbij zit.