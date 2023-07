Het UMC Utrecht en het Prinses Maxima Centrum houden vertrouwen in de rechtszaak die eind dit jaar dient over de kinderhartchirurgie. Het Universitair Medisch Centrum van Utrecht had eerder bezwaar gemaakt tegen het plan van demissionair zorgminister Ernst Kuipers om vanaf oktober 2025 operaties aan aangeboren hartafwijkingen enkel uit te laten voeren door de umc’s in Rotterdam en Groningen.