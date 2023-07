Stichting AAP biedt hulp bij opvang loslopende leeuwin Duitsland

Een transportkist en een ambulance van Stichting AAP staan klaar om te vertrekken richting Duitsland als daar bij Berlijn de loslopende leeuwin is gevangen. De Duitse politie heeft de hulp van Stichting AAP hiervoor ingeschakeld, bevestigt een woordvoerder van de stichting na berichtgeving van NU.nl. Sinds donderdag zoeken de Duitse autoriteiten naar de leeuwin die in Kleinmachnow in de deelstaat Brandenburg is gesignaleerd.