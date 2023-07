Echtgenote: Igor Girkin opgepakt door de Russische diensten

Igor Girkin is volgens zijn vrouw opgepakt door de Russische autoriteiten. Dat wordt bevestigd door zijn advocaat. Waarom hij vast zou zitten, is nog onduidelijk. Girkin, die ook wel Igor Strelkov wordt genoemd, was betrokken bij de annexatie van de Krim in 2014, de daaropvolgende opstand in het oosten van Oekraïne en het neerhalen van vlucht MH17. De laatste tijd was hij kritisch op het regime van de Russische president Vladimir Poetin.