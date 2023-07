Chipmaker TSMC zakt op gemengde Aziatische beurzen

TSMC ging vrijdag verder omlaag op de aandelenbeurs in Taipei. De grote Taiwanese chipproducent, die onder meer chips maakt voor Apple en Nvidia, liet een dag eerder al weten dat de winst in het afgelopen kwartaal voor het eerst in vier jaar is gedaald. Ook verlaagde de belangrijke klant van chipmachinemaker ASML zijn omzetverwachting voor het hele jaar doordat consumenten door de hoge inflatie minder geld uitgeven aan elektronica en er minder vraag is naar chips.