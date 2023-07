In het centrum van Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed. Het vuur brak rond 01.30 uur uit in een rieten overkapping van een dakterras van Grandcafé Haagsche Bluf aan het gelijknamige plein. Enkele tientallen mensen, van onder meer een nabijgelegen hotel, werden geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.