In een gezondheidszorginstelling in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. De brand brak rond 01.30 uur uit in de rieten kap. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur in Boerderij Valkendam aan de Kortsteekterweg te bestrijden. Dertien bewoners en een medewerker zijn geëvacueerd en elders ondergebracht. Niemand raakte gewond.