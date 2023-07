De 38-jarige man die maandagmiddag is aangehouden vanwege de fatale steekpartij in Leiden wordt verdacht van moord en twee keer poging tot moord. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag. De Leidenaar blijft nog veertien dagen vastzitten, heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.