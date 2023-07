In Amsterdam voldoen naar verwachting 136 bruggen niet aan de gewichtseisen voor zwaar verkeer. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst deze week aan de gemeenteraad. Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt dat 33 bruggen in ieder geval niet aan de eisen voldoen. De gemeente verwacht dat dat ook geldt voor 103 andere bruggen in de stad.