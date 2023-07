Nieuwe Eurocommissaris krijgt niet per se pakket van Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft zijn politieke ambities in Nederland volgens de regels gemeld aan de voorzitter van de Europese Commissie, bevestigt een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur. Als Timmermans, die nu eerste vicevoorzitter is met klimaat in zijn portefeuille, definitief vertrekt om lijsttrekker van de nieuwe PvdA/GroenLinks-combinatie te worden, krijgt een nieuwe Nederlandse Eurocommissaris niet automatisch dezelfde taken en positie. Dat is aan voorzitter Ursula von der Leyen om te bepalen.