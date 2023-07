Eurocross ziet flinke toename meldingen over hondsdolheid

Het aantal meldingen van rabiës, oftewel hondsdolheid, dat bij alarmcentrale Eurocross binnenkomt, neemt enorm toe. In de eerste helft van dit jaar kwamen er al bijna driehonderd meldingen binnen, tegenover 116 in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Eurocross is er een grote schaarste aan antistoffen in het buitenland. De alarmcentrale raadt reizigers die naar een gebied gaan waar rabiës voorkomt dan ook aan vooraf een vaccinatie te nemen.