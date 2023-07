Een voortvluchtige 43-jarige Colombiaan die als drugsbaron wordt omschreven is in Tuluá in het westen van Colombia gearresteerd aan de hand van een Nederlands arrestatiebevel. Volgens de internationale politieorganisatie Europol is er een door Nederland geleid internationaal onderzoek aan voorafgegaan. Het succes van de operatie is mede te danken aan de ontsluiting van versleutelde berichten van criminelen.