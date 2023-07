Volvo Car heeft in het tweede kwartaal van 2023 minder winst geboekt. De Zweedse autofabrikant, die in handen is van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group, kampte onder meer met hogere prijzen voor lithium, een belangrijke grondstof voor accu’s van elektrische auto’s. Het bedrijf kocht die grondstof naar eigen zeggen vorig jaar in toen de lithiumprijs op een piekniveau stond.