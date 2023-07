Reizigers moeten zich opmaken voor een zomer waarin meer vluchten vertragingen kunnen oplopen of zelfs uitvallen, waarschuwt easyJet bij zijn kwartaalcijfers. Het internationale toerisme leeft op, waardoor het steeds drukker wordt in bepaalde delen van het Europese luchtruim. Dat zorgt voor een „ongekend” aantal verstoringen bij de luchtverkeersleidingen in veel landen, waar ook nog eens stakingen voorkomen.