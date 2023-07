Een fietser is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Kinkerstraat in Amsterdam-West. In de auto zaten vermoedelijk inbrekers die kort daarvoor op de vlucht waren geslagen na een inbraak bij een tabakswinkel in de straat. De politie heeft een 19-jarige Amsterdammer aangehouden.