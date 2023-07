De Duitse politie is onder meer met een pantserwagen, drones en helikopters naarstig op zoek naar een aan de zuidwestrand van Berlijn waargenomen leeuwin of ander zeer groot katachtig dier. De politie neemt de zaak heel serieus en heeft mensen in de voorsteden Kleinmachnov, Stahnsdorf en Teltow via sociale media en met luidsprekerwagens opgeroepen hun huis niet te verlaten en huisdieren binnen te halen.