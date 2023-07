De Duitse politie is onder meer met helikopters aan de zuidwestrand van Berlijn op zoek naar een loslopende leeuwin. De bewoners van de voorsteden Kleinmachnov, Stahnsdorf en Teltow worden via sociale media en met luidsprekerwagens opgeroepen hun huis niet te verlaten. Het dier zou in de nacht van woensdag op donderdag zijn waargenomen langs een weg in Kleinmachnov.