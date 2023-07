Lopers gaan op pad voor ‘bergetappe’ over Zevenheuvelenweg

De 40.843 wandelaars die nog meedoen aan de Vierdaagse van Nijmegen gaan donderdag op pad voor wat de ‘bergetappe’ wordt genoemd: de tocht over de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. De doorkomst van het wandellegioen over de heuvelachtige weg trekt elk jaar zoveel bekijks, dat de provincie Gelderland de weg vanaf maandag heeft afgesloten, zodat toeschouwers die er hun camper of caravan willen parkeren niet over de weg kunnen rijden. De Zevenheuvelenweg heeft smalle bermen en door het lange lint parkeerders komt de verkeersveiligheid in gevaar, aldus de provincie.